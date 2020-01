Incidente sulla SP 568 in località Olmone

SAN FELICE – Incidente senza feriti accaduto intorno alle 17.30 di mercoledì 14 gennaio, in località Olmone tra San Felice Sul Panaro e Camposanto. E’ avvenuto uno scontro semifrontale tra una Ford Focus e una Fiat Freemont. I conducenti, entrambi uomini, non hanno riportato lesioni. La dinamica esatta è in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di San Felice intervenuta per i rilievi.

