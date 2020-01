Iscrizioni scuola materna, scadenza entro il 31 gennaio a San Felice

Si ricorda ai genitori che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno essere effettuate entro VENERDI’ 31 GENNAIO 2020.

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia devono essere presentate in modalità cartacea presso la segreteria della scuola in via Martiri della Libertà, 151

tel. 0535-84141 dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020).

Possono, inoltre, iscriversi, a richiesta dei genitori i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017