Da Mirandola e dintorni, ecco la carica degli aspiranti consiglieri regionali della Bassa

Le donne sono in netta minoranza, chi ha già un’esperienza politica in maggioranza: è il quadro del drappello di aspiranti consiglieri regionali che parte dalla Bassa Modenese alla conquista di Bologna. Domenica si vota per il rinnovo del Consiglio regionale, a disposizione ci sono 50 seggi per rappresentare l’Emilia-Romagna nella sua interezza.

La Bassa Modenese esprime 17 candidati, sparsi un po’ in tutti i partiti. Ci sono due consigliere regionali uscenti, entrambe donne. Si tratta di Palma Costi (Partito democratico), di Camposanto, che è stata anche assessora nella Giunta del primo Bonaccini e di Giulia Gibertoni (Movimento 5 Stelle), di Mirandola, che nell’ultima consiliatura ha seduto all’opposizione.

Anche nella legislatura 2020-2025 la Bassa modenese sarà rappresentata da donne? Difficile, visto che tra i candidati prevale nettamente la rappresentanza maschile: ci sono 11 maschi su 17 candidati. Unapercentuale di molto superiore a quella media dei candidati in tutta la regone, dove il 51% dei candidati consiglieri è di sesso maschile

Ma torniamo alla rassegna presentando chi ha già esperienze politiche. Sono tanti – la maggior parte – i candidati che dopo aver fatto esperienza a livello locale ora vogliono cimentarsi con il governo regionale. Anche questo un dato in controtendenza.

Ad esempio c’è il consigliere comunale di Finale Emilia Stefano Lugli, che di elezioni ha lunga esperienza (è stato candidato anche alle Europee) e che con Rifondazione Comunista prima, L’Altra Emilia-Romagna ora, gioca la sua partita politica tentando la presidenza.

Da Mirandola c’è il consigliere provinciale e di Unione Comuni Area Nord Antonio Platis che corre sotto le insegne di Forza Italia. Ha anche vasta esperienza come consigliere comunale.

Altra politica di lungo corso è Maria Grazia Zagnoli, che ha seduto per tanti anni in Consiglio Comunale a Mirandola con Alleanza nazionale e oggi è candidata con Fratelli d’Italia.

Sempre per Fratelli d’Italia, da Bastiglia c’è Antonio Spica, che tenta la corsa regionale dopo essere stato consigliere comunale, appunto, a Bastiglia.

Rimanendo nella compagine di centrodestra che sostiene presidente Lucia Borgonzoni, troviamo Marco Bergamini, consigliere comunale di Medolla e di Unione Comuni Area Nord in più mandati, sempre seduto all’opposizione.

Arriva da San Prospero Bruno Fontana, presidente del Consiglio Unone Comuni Area Nord e consigliere comunale di opposizione a San Prospero.

E’ di San Felice invece, Elisabetta Malagoli, assessora nella giunta del sindaco di centrodestra Michele Goldoni, oggi candidata in Regione nel listino della Borgonzoni.

Nelle liste della Lega ci sono Roberto Garuti (Bomporto) e Federica Boccaletti (Novi). Il primo è un imprenditore, la seconda è una giornalista.

Ultimo candidato con esperienze politiche, ma non di rappresentanza è Piergiorgio Rebecchi, di Medolla, candidato nel Pd. La sua storia al servizio del bene pubblico lo ha visto leader a Modena per il Movimento 5 Stelle, oggi però sostiene il democrat Stefano Bonaccini.

Ed ecco i neofiti che si candidano a elezioni senza esperienze politiche precedenti. Il primo della lista è Roberto Lodi, avvocato di Mirandola classe 1962 che corre per la Lega.

Poi c’è Simone Ganzerli, che ha 31 anni, è di Mirandola ed è ingegnere. E’ candidato per Europa Verde, lista a sostegno di Stefano Bonaccini.

Nella stessa coalizione c’è Giampaolo Briscagli, candidato con la lista + Europa. Ingegnere classe 1964, è di Finale Emilia.

Per il Movimento 5 Stelle c’è in campo Paolo Stevanin, 60 anni, imprenditore agricolo di Novi e per l’Altra Emilia -Romagna c’è

Elena Govoni, chimica industriale di 58 anni di Finale Emilia.

