La tappa modenese del Tour “La Zanzara” Radio24

Durante la serata di Mercoledì 29 Gennaio 2020, la Concessionaria Renault Franciosi di Modena ha visto arrivare i primi ospiti interessati all’evento già dall’apertura pomeridiana. Quasi 700 persone hanno assistito alla trasmissione radiofonica “La zanzara” di Radio 24, direttamente dal salone.

A precedere la trasmissione, un seminario sul tema automotive e lo sviluppo delle vetture elettriche nel territorio locale e nazionale. A condurre il dibattito: il giornalista e direttore del giornale online “Il Post” Luca Sofri, accompagnato dal Direttore Flotte Renault Italia Fabrizio Piastra.

Dalle 18.30, l’attesissima diretta di due dei conduttori radiofonici più ascoltati: Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che non si sono fatti mancare tutti i loro ospiti. Ferdinando Polegato (nostalgico), Davide Fabbri detto il Vikingo (decano esorcista), Red Ronnie (giornalista musicale), Armando Manocchia (direttore di Imola Oggi), Roy Gigolò (gigolò), Alisha Griffanti (youtuber mistress) e Maurizio Ruggiero (cattolico).

Tre ore di spettacolo e di divertimento in cui i clienti non hanno mai perso l’attenzione. Per chi se lo fosse perso, può sempre riguardare le foto e la diretta realizzata durante la serata sulla pagina Facebook @FranciosiRenaultDacia

