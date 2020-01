“L’ambiente come bene comune”, al Morandi gli studenti a lezione coi Carabinieri

FINALE EMILIA – “L’ambiente come bene comune”, al Morandi gli studenti a lezione coi Carabinieri. Nei giorni scorsi Gli studenti delle classi quinte hanno incontrato gli esperti dell’Arma dei Carabinieri per parlare dell’Ambiente e della sua tutela.

L’incontro, che si inserisce in un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, è volto a far acquisire il rispetto per l’Ambiente, anche nell’ottica dell’Educazione alla Cittadinanza, e rientra nel progetto legalità di Istituto.

Al primo incontro, che si è svolto presso l’Aula Magna del Liceo Morandi giovedì 16 Gennaio 2020 ed ha coinvolto gli studenti delle classi 5L, 5S, 5T e 5Z , sono intervenuti

il Colonnello Marco Pucciatti, Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena

il Capitano Alessandro Iacovelli, Comandante della Compagnia di Carpi

il Maggiore Laura Guerrini, Comandante NIPAF e CITES di Modena

il Capitano Francesca Romana Fiorentini, Comandante del radiomobile di Modena

il Maresciallo Luca Cappello, Comandante della Stazione di Finale Emilia

che tutto il Liceo ringrazia per la loro presenza e la testimonianza portata.

Sabato 01 Febbraio toccherà agli studenti delle classi 5E, 5M, 5X e 5Y incontrare gli Esperti dell’Arma.

