Le proiezioni: “Bonaccini al 48%, Borgonzoni al 45%”

Le proiezioni di Opinio Italia Per Rai: “Bonaccini al 48%, Borgonzoni al 45%”. Il candidato del centrosinistra si avvia alla vittoria. Le proiezioni sono basate su voti reali e, a differenza degli exit poll, sono considerate generalmente più attendibili, In questo caso, anche gli exit poll hanno dato Bonaccini vincente.

Anche per Swg le proiezioni danno Bonaccini vincente, con uno scarto più ampio: 51,8% contro il 41,6 della Borgonzoni.

Per quanto riguarda i Cinque Stelle, Simone Benini è dato al 4,3%.

Rese note anche le proiezioni sul risultato dei partiti.

Il primo partito in regione risulta essere la Lega, a poca distanza dal PD. Terzo partito è Fratelli d’Italia, la lista civica Bonaccini, poi i 5 stelle, Emilia Romagna Coraggiosa e Forza Italia.

Nessun altro partito raggiunge la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio. Al neopresidente è comunque garantita una quota di seggi aggiuntivi per governare per evitare- come si profilebbe in questo caso – che ci sia un partito diverso dal suo come maggioranza.

I risultati dei partiti

Le proiezioni Swg

