Le sfide del lavoro, convegno a San Prospero

SAN PROSPERO – Martedì sera iniziativa del Pd in auditorium Volmer Fregni, a San Prospero alle 20.45

Il titolo dell’incontro è “Lavoro e territorio, innovazione e sfide future per la regione Emilia Romagna”

Saranno presenti, Palma Costi, Giuseppe Boschini, Nino Ratti (amministratore delegato Torex spa WAM group) e Roberto Righi (segretario filctem/Cgil Modena).

In un territorio come l’area nord che dopo il sisma è passato a produrre dal 2% al 2,4% del pil nazionale, ha indicatori occupazionali in crescita, vanta distretti biomedicali, manifatturieri e agroalimentari competitivi a livello mondiale, si discute delle strategie di sviluppo e innovazione da mettere in campo per i prossimi 5 anni.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017