Pioggia di medaglie per l’esordio del nuoto sincronizzato di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Bell’inizio di stagione per la squadra di nuoto sincronizzato di San Felice che al 2°trofeo Uisp svolto ad Argenta. Una pioggia di medaglie ha premiato impegno e dedizione.

La squadra esordienti C, alla loro prima gara, hanno conquistato una bellissima medaglia d’argento.

Il gradino più alto del podio è stato raggiunto con successo dal duo esordienti C, composto da Angelini Alice e Diana Emma, e dal duo esordienti B composto da Bruschi Olivia e Scianguetta Aurora.

Le allenatrici Baruffaldi Giulia, Picchietti Alessia e Gambuzzi Giulia sono molto soddisfatte dell’impegno di queste giovanissime. Ci auguriamo che la stagione prosegua nel migliore dei modi.

