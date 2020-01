Mancano medici e pediatri. Galli (Fi): “E’ questa la tanto decantata eccellenza emiliana?”

Può solo peggiorare. Sì, perchè nei prossimi mesi andranno in pensioni altri medici e non saranno sostituiti. Andando a peggiorare una situazione in cui già oggi c’è carenza sia di medici che di pediatri. Nella Bassa mancano medici e pediatri, (un posto a testa) a Novi, Rovereto e Soliera. Poi manca un medico di base a Massa Finalese, Finale Emilia, Concordia e Medolla. Manca un medico anche a Sorbara, a Solara e a Nonantola.

“E’ questa la tanto decantata eccellenza emiliana”, si chiede il consigleire regionale Andrea Galli di Forza Italia, che eveidenzia anche i lunghi tempi di attesa nei Pronto Soccorso. A Mirandola i codici bianchi devono aspettare rispettivamente 58 minuti, i codici verdi 44 minuti e i codici gialli 25 minuti.

“Da Modena Carpi, da Sassuolo a Pavullo in tutta la provincia di Modena è emergenza per la carenza di medici di base e pediatri. E’ l’Ausl stessa a certificare come a fronte di 42 nuovi ingressi nel 2019 vi siano state 50 posizioni cessate per pensionamenti o trasferimenti. Numeri che contraddicono in modo palese la tanto decantata sanità di eccellenza emiliana”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione e ricandidato alle Regionali Andrea Galli.

“L’impressione è che l’eccellenza sbandierata dalla sinistra sia frutto di dati elaborati e letti su misura dalla sinistra stessa che governa da sempre la Regione” – continua Galli -. “Ricordo a riguardo il tema delle liste d’attesa. Se prendiamo come riferimento il mese di dicembre 2018 all’ospedale di Baggiovara il tempo medio di attesa per un codice bianco è infatti di 172 minuti, 86 minuti per un codice verde, 23 minuti per un codice giallo. Al Policlinico 145 minuti per un codice bianco, 122 minuti per un codice verde e 26 minuti per un codice giallo. A Sassuolo 113 minuti un codice bianco, 84 minuti un codice verde e 15 minuti un codice giallo. Non va meglio a Carpi, Mirandola e Pavullo dove i codici bianchi devono aspettare rispettivamente 86, 58 minuti e 70 minuti, i codici verdi 88, 44 e 35 minuti e i codici gialli 46, 25 e 12 minuti. Ricordo che le linee di indirizzo regionali (le cosiddette linee guida per il triage) prevedono per i codici gialli un tempo di attesa non superiore ai 20 minuti”.

“E ancora i dati relativi all’indice di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina Interna fotografano un problema reale sugli ospedali modenesi” – incalza il capogruppo Forza Italia -. “L’indice di occupazione esprime la percentuale di posti letto mediamente occupati durante l’anno ed è il rapporto tra la presenza media giornaliera e il numero di posti letto medi. A fronte di un tasso ideale di utilizzo pari al 75% si registra spesso un indice superiore a 100 sia al Policlinico che a Baggiovara con picchi superiori a 130 nei mesi invernali. Questi sono i numeri e l’eccellenza è davvero altra cosa”.