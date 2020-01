Manifesti del PD trovati strappati a Mirandola

MIRANDOLA – Si ripropone una situazione che si era già verificata nel 2018, quando nelle zone di Formigine, Magreta, Medolla, Spilamberto e Modena furono trovati cartelloni del PD strappati e gettati a terra. Questa volta è accaduto a Mirandola, dove sono stati strappati i cartelloni elettorali in vista delle elezioni di fine gennaio, e lasciati appallottolati o stracciati ai piedi della zona affissoni.

Il segretario del Pd di Mirandola Marco Azzolini denuncia come a Mirandola, in via Pico e in via San Martino Carano, siano stati strappati, già domenica scorsa, i manifesti di Stefano Bonaccini e Palma Costi. I volontari del Pd li avevano tornati ad attaccare, ma, di nuovo, i vandali li hanno presi di mira. Il Pd di Mirandola tornerà ad affiggerli, ma sporgerà anche denuncia contro gli incivili. Ecco il commento di Marco Azzolini:

“Domenica pomeriggio siamo stati avvisati che i manifesti del candidato alla Presidenza della Regione Stefano Bonaccini e dell’assessore uscente Palma Costi, candidata per la circoscrizione di Modena, erano stati strappati. Abbiamo pensato a una “ragazzata” e abbiamo provveduto a nuova affissione dei manifesti, fiduciosi che l’evento non fosse legato a questioni politiche, ma a un gesto senza particolari motivazioni. Questa mattina abbiamo purtroppo scoperto che gli stessi manifesti sono stati nuovamente strappati. Nella stessa strada qualcuno ha ritenuto che i manifesti di una parte politica non fossero degni di essere visibili come quelli delle altre parti che contendono il governo della nostra Regione. Infatti sono stati strappati anche i cartelloni di un candidato della Lista Bonaccini, mentre sono perfettamente intatti quelli di tutte le altre forze politiche. A questo punto l’azione è intenzionale e purtroppo risponde al clima di odio che qualcuno alimenta in questa campagna elettorale. Da questi presupposti nascono episodi di inciviltà a cui non eravamo abituati, convinti che il dibattito politico potesse proseguire secondo le usuali regole del confronto democratico. Vogliamo rispondere a questi incivili che i manifesti saranno affissi nuovamente a breve e che stiamo procedendo a sporgere denuncia, perché le regole, in democrazia, sono valide per tutti”.

