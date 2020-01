Medolla, aprono le iscrizioni per la scuola dell’infanzia stata e paritaria

MEDOLLA – La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo dove i bambini possono realizzare molteplici esperienze per conoscere il mondo che li circonda in una fitta trama di relazioni sociali con gli altri bambini e nuovi adulti di riferimento.

Nel territorio di Medolla, dall’a.s. 2009/10, i bambini possono trovare accoglienza sia nella scuola dell’infanzia statale “Rock no War” che nella scuola dell’infanzia paritaria “Laura Benassi”. Per ridurre i tempi, facilitare le famiglie e assicurare la formazione di sezioni equilibrate, le iscrizioni e le assegnazioni alle scuole dell’infanzia dall’a.s. 2010/11 sono gestite presso un UNICO CENTRO: Sportello Territoriale Scuola Unione Comuni Modenesi

Area Nord, ubicato nel Comune di Medolla – telefono 0535/53843

Le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 dovranno essere effettuate Dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 utilizzando l’apposita modulistica, PREVIO APPUNTAMENTO (tel. 0535/53843 – e-mail: livia.gavioli@unioneareanord.mo.it), nei seguenti giorni e orari:

lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00,

martedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30

allo Sportello Territoriale Scuola dei Comuni Modenesi Area Nord presso il Comune di Medolla.

Di seguito il link dove trovare tutte le informazioni utili per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia statale e paritaria per l’anno scolastico 2020/2021: Comune di Medolla – Aprono le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 per la Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria.

