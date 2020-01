Il meteo della Bassa per giovedì 9 gennaio

Il meteo della Bassa per giovedì 9 gennaio prevede, secondo Arpa, al mattino in pianura sereno con banchi di nebbia e gelate, sui rilievi sereno; nel pomeriggio sereno; dalla sera nuvoloso.

Temperature minime del mattino attorno a -1 °C, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 14 (pianura) e 19 km/h (rilievi).

LE PREVISIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA

Stato del tempo: al mattino presenza di nebbia lungo l’asta del Po, in graduale dissolvimento sulle aree di pianura, sereno o poco nuvoloso altrove; nel corso del pomeriggio nubi in aumento sul settore più occidentale, permangono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. In serata nuove formazioni nebbiose tra Ferrarese e Ravennate, nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte dell’Emilia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione con valori compresi tra -2 gradi ad ovest e -1 / 1 gradi lungo la costa. Massime attorno a 6 / 7 °C sulle aree prossime al Po e sulle province più occidentali, 7 / 8°C lungo la costa.

Venti: deboli da nord-ovest sulla pianura, deboli da sud-ovest sui rilievi.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017