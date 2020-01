Il meteo della Bassa per martedì 28 gennaio

Il meteo della Bassa per martedì 28 gennaio prevede, secondo Arpa, al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1500 m; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi nuvoloso.

Temperature minime del mattino attorno a 5 °C, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 29 (pianura) e 82 km/h (rilievi).

LE PREVISIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA

Stato del tempo: irregolarmente nuvoloso al mattino con tendenza ad ampie schiarite pomeridiane. Addensamenti più consistenti sul settore appenninico associate a precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentali in graduale esaurimento dalle ore pomeridiane con quota neve superiore a 1500 metri.

Temperature: in generale aumento con minime comprese tra 4 e 7 gradi e massime comprese tra 9 e 14 gradi.

Venti: moderati o forti sud-occidentali lungo i rilievi con ulteriori raffiche. Deboli prevalentemente occidentali sulla pianura con rinforzi da sud-ovest fino a moderati sulla Romagna sul settore costiero e sul mare in attenuazione serale.

Mare: prevalentemente mosso con moto ondoso in attenuazione serale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017