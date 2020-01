Il meteo della Bassa per venerdì 17 gennaio

Il meteo della Bassa per venerdì 17 gennaio prevede, secondo Arpa, al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature minime del mattino attorno a 2 °C, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Velocità massima del vento fino a 17 km/h.

LE PREVISIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA

Stato del tempo: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al mattino, con foschie dense e/o banchi di nebbia al primo mattino sulle aree prossime al fiume Po. Tendenza ad aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest nel corso del pomeriggio. Precipitazioni dalle ore serali sul settore appenninico occidentale, in progressiva estensione alla pianura centro-occidentale nella notte.

Temperature: minime stazionarie comprese tra 1 e 2 gradi nei capoluoghi emiliani, 3 gradi sulla fascia costiera; massime stazionarie attorno a 8 gradi.

Venti: deboli sud-occidentali lungo i rilievi con locali rinforzi. Deboli occidentali sulla pianura in rotazione da est dalle ore serali.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017