“Milena, la terribile ragazza di Praga”, a Cavezzo per la Giornata della Memoria

CAVEZZO – Alla Biblioteca Comunale “La Biblio” di Cavezzo, mercoledì 22 gennaio dalle 20.45 si terrà alla presenza dell’autrice la presentazione del libro di Donatella Sasso “Milena, la terribile ragazza di Praga” (Effatà Editrice). L’iniziativa rientra tra le attività per le celebrazioni della Giornata della Memoria.

Un’occasione per scoprire la storia, il coraggio e il sacrificio di Milena Jesenská, scrittrice, giornalista e traduttrice ceca morta nel 1944 nel campo di concentramento di Ravensbrück, dove era stata rinchiusa a causa della sua militanza nella Resistenza clandestina e per aver aiutato numerosi ebrei a espatriare. Una figura di donna curiosa, intelligente, ribelle, aperta al mondo e generosa, ma spesso sola. Sola in una famiglia difficile, sola nelle tante malattie che le segnarono la vita, sola nei legami d’amore complessi e difficili, come quello con Franz Kafka.

Un’oppositrice del regime del nazismo fin dalla sua ascesa, oltre che con i suoi scritti, con la militanza prima nel Partito Comunista e poi nella Resistenza. L’appuntamento sarà introdotto dalla dottoressa Maria Peri dell’associazione Educamente.

Ingresso libero e gratuito.

