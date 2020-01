A Mirandola concerto in Duomo

MIRANDOLA – A Mirandola concerto in Duomo. Un concerto per augurare alla città, ai suoi abitanti e a tutti in generale un sereno 2020. Si terrà domenica 12 gennaio 2020 in Duomo a Mirandola, appena restituito alla città dopo il restauro post sisma.

Il “Concerto di Inizio d’anno” a chiusura del percorso dei presepi, patrocinato dal Comune di Mirandola – e realizzato con la collaborazione di: Consulta del Volontariato di Mirandola, Amici della Consulta, Santa Maria Maggiore, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Coro Città di Mirandola – avrà inizio alle ore 16.00. Ad esibirsi, diretti dal maestro Lucio Carpani al pianoforte, saranno il Coro città di Mirandola e il Coro Giovanile “Augusta”.

