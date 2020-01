Misure emergenziali antismog, stop fino al 16 gennaio

MODENA – Misure emergenziali in vigore fino a giovedì 16 gennaio 2020 compreso a causa degli alti livelli di smog, elevati per la mancata pioggia. Entro l’anello delle tangenziali, divieto di circolazione per veicoli benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, ciclomotori e motoveicoli Euro 0.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017