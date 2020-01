SAN PROSPERO – Multe agli zozzoni della spazzatura: 166 euro ciascuno a San Prospero. L’ultimi giro di controlli serrati ha dato i suoi frutti. Spiega il sindaco di San Prospero Sauro Borghi:

Come avevo anticipato nei giorni scorsi in accordo con il comando di Polizia locale e il gruppo Gev abbiamo intensificato i controlli dei rifiuti abbandonati lungo le strade o nei fossi e sono partite le prime contravvenzioni di EUR 166,00 ai trasgressori.

Ricordo che le sanzioni potranno raggiungere la cifra di euro 300,00 qualora si riscontrassero in abbandono materiali pericolosi.

La partenza della raccolta puntuale sicuramente necessita di miglioramento ed al riguardo siamo in contatto con Aimag per una maggior efficienza del servizio ma questo non giustifica il malcostume di chi peraltro contribuisce a rendere le tariffe più alte anche a coloro che hanno a cura l’ambiente.

Non intendo assolutamente transigere su questo atteggiamento incivile e chiedo la collaborazione di tutti nel segnalare eventuali episodi.