Non ho più spazio sulla tessera elettorale, cosa devo fare?

Non ho più spazio sulla tessera elettorale, cosa devo fare? E’ quello che si chiedono in tanti tra quelli che domenica mattina hanno tirato fuori la scheda dal cassetto per scoprire che nello spazio riservato al timbro relativo all’elezione regionale non c’è più posto.

Gli spazi sono 18, e a furia di elezioni e referendum che ormai si tengono anche più volte in un anno, si fa presto a usarli tutti.

Occorre rifare la tessera elettorale. Per farlo occorre presentarsi in Comune muniti di documento di riconoscimento, ed è necessario esibire la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi. Le sedi comunali sono tutte attrezzate per l’evenienza, e infatti sono aperte per tutta la durata delle consultazioni, quindi per tutta domenica.

Per chi non può andare personalmente in Comune, è anche possibile delegare un’altra persona per richiedere una nuova tessera elettorale, ma in quel caso occorre che quella persona sia in possesso: di un proprio documento di riconoscimento; di una delega da parte dell’elettore che intende fare richiesta della nuova tessera; di un documento di identità del delegante, in originale e in copia; della tessera di cui il delegante chiede il rinnovo.

La stessa trafila, con anche copia della denuncia. si deve fare se la scheda elettorale è stata persa o è stata rubata.

Qualora la tessera elettorale sia completa in tutti i suoi spazi e non fosse possibile richiedere una nuova tessera elettorale, prima della data del voto, in ogni sezione elettorale verrà rilasciato un attestato per poter comunque votare.

