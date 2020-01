Nonantola, posa della prima pietra per la memoria a Prato Galli

Nonantola, posa della prima pietra per la memoria a Prato Galli. In occasione delle iniziative legate al Giorno della Memoria 2020 sabato 18 gennaio è in programma a Nonantola “Davanti a Villa Emma” con la presentazione del progetto museale e l’inaugurazione del sito presso Prato Galli.

La giornata inizia alle 9 45 dal Teatro Troisi con i saluti istituzionali. Seguono gli interventi “Villa Emma: incontro solidarietà, coraggio civile”, “Un luogo per questa storia” e “Immagini e ragioni di un progetto”. Le conclusioni sono affidate al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Alle ore 12 15 è prevista invece la posa della prima pietra del luogo per la memoria a Prato Galli, in via Mavora 39.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017