Note e parole, laboratori per bimbi a San Felice

Sabato 18 gennaio a partire dalle ore 10.30 in Biblioteca si svolgerà il primo dei tre laboratori “Nati per Leggere Nati per la Musica”, previsti a San Felice nelle date di 18 gennaio, 29 febbraio,14 marzo 2020.

L’incontro, a cura di Francesca Fantoni della Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli di Mirandola, è rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori. In base al numero e all’età degli iscritti possono essere previsti due turni nella mattina.

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 17 gennaio: tel.0535 671120 – 0535 86391; e-mail: biblioteca@comunesanfelice.net

