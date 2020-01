Nulla di fatto sulla decisione per l’impianto di biometano a Concordia

CONCORDIA – Si è tenuta mercoledì la riunione della Conferenza dei Servizi che ha proseguito l’iter di esame della proposta per decidere le autorizzazioni sulla la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano presso l’area Ex-Kermar di Concordia.

In sede di Conferenza la società proponente Bio Bimat ha presentato le proprie osservazioni alle motivazioni ostative contenute nei pareri contrari oggetto del preavviso di diniego alla realizzazione dell’impianto. Pertanto, tutti gli enti facente parte della parte della Conferenza ora faranno le proprie valutazioni nel merito, come da procedura.

Nella seduta dello scorso 12 dicembre avevano espresso parere negativo nell’ambito del Procedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ognuno per le proprie competenze: il comune di Concordia sulla Secchia, l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, il Comune di San Possidonio, il Consorzio della Bonifica di Burana, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, la Provincia di Modena, e-Distribuzione, AIMAG, AS Retigas.

Nello specifico il parere negativo espresso dal Comune di Concordia, con la documentazione prodotta con il lavoro dei consulenti incaricati, riguarda la materia ambientale, sanitaria e paesaggistica, come pure in merito alla proposta di variante urbanistica.

La Conferenza dei Servizi ha quindi assunto la decisione di riconvocare una prossima seduta della Conferenza stessa, secondo l’iter normativo, e l’Amministrazione comunale si riserva di adire le vie legali a seguito di affermazioni pubbliche del proponente lesive dell’immagine dell’ente.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017