Ottantenne fotografa la scheda elettorale appena compilata

MODENA – Arzillo ottantenne in cabina elettorale fotografa con lo smartphone la scheda elettorale appena compilata. È’ successo ieri, verso le 19.30, in un seggio di Modena. I carabinieri di vigilanza ai seggi elettorali, attivati dal Presidente del seggio, hanno identificato l’anziano, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sulla segretezza del voto di cui alla Legge 49 del 2008, la quale vieta di portare nella cabina elettorale telefoni o altre apparecchiature arte a fotografare o registrare immagini.

