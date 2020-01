Palma Costi regina delle preferenze. Ecco quanto hanno preso i candidati della Bassa

Ecco quanto hanno preso i candidati della Bassa, 17 tra uomini e donne distribuiti nei vari partiti. Al primo posto della classifica dei più votati nella provincia di Modena, e dei consiglieri più votati della Bassa c’è Palma Costi, che ha raccolto un bottino di 6.536 preferenze. Seggio garantito per lei, una bella consolazione visto che, invece, al suo paese (Camposanto) il primo partito è la Lega.

Niente da fare per l’altro democrat della Bassa, Piergiorgio Rebecchi: ha preso solo 334 voti.

Al secondo posto c’è appunto un leghista, Roberto Lodi di Mirandola. Ha raccolto 2.573 preferenze. Ma non dovrebbero essere abbastanza per entrare in Consiglio. Nella Lega hanno preso più voti di lui Stefano Bargi, Simone Pelloni e, prima dei non eletti, Simona Magnani. I seggi per la Lega saranno 14, e qui ci devono entrare i candidati di tutta la regione.

Male anche per Federica Boccaletti (Novi) che ha 1542 voti, e per Roberto Garuti (Bomporto) 508.

Restando nel centrodestra, molto pochi i voti raccolti dalla lista civica per Lucia Borgonzoni, dove c’era l’assessora di San Felice Elisabetta Malagoli (142 voti), il presidente del Consiglio Ucman di San Prospero Bruno Fontana (287 preferenze) e il consigliere comunale di Medolla Marco Bergamini 143).

In Forza Italia Antonio Platis ha avuto 1090 voti. Potrebbe farcela. Niente da fare, invece, per i candidati della Bassa checeranocon Fratelli d’Italia. Antonio Spica ha raccolto preferenze 231, Maria Grarzia Zagnoli 131.

Centrosinistra, nella coalizione di Bonaccini c’erano Giampaolo Brsicagli di Finale Emilia che ha preso 19 vote Simone Ganzerli di Mirandola che ha avuto 217 preferenze con Europa Verde.

Tra i 5 Stelle, risulta eletta con 683 la consigliera uscente di Mirandola Giulia Gibertoni, mentre il novese Paolo Stevanin ha avuto solo 51 voti.

Per l’Altra Emilia da Finale Emiliasi è candidata Elena Govoni: ha avuto 79 voti

