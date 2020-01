Il Pd lancia “Un progetto di sviluppo sostenibile per l’asse Cispadano”

Il Pd dell’Emilia-Romagna lancia un progetto per sostenere le aree dell’asse Cispadano dell’Emilia-Romagna. Ecco la nota del Pd ER:

“Un confronto tra Regione, le Provincie interessate, i Comuni e le comunità del territorio che vanno dal Basso Parmense all’alto Ferrarese, passando per la Bassa Reggiana e quella Modenese, per costruire un “progetto di sviluppo sostenibile e giusto” per l’asse Cispadano. Questo il piano lanciato dal Pd di queste aree, e recepito dal Pd regionale, per lo sviluppo di tutte quelle zone che dalla Via Emilia si allontanano verso il Po.

Il progetto prevede di dare priorità al lavoro di qualità, alle nuove attività imprenditoriali e professionali, all’innovazione e al rafforzamento del sistema educativo, formativo e della ricerca, all’ambiente e turismo sostenibile, alla qualità delle città e delle piccole comunità, al rafforzamento delle reti e dei collegamenti infrastrutturali.

Un disegno concreto, che ha tra i suoi fattori fondamentali la realizzazione dell’Autostrada Cispadana, così da generare una nuova stagione di politiche pubbliche per un ulteriore cambio di passo di queste aree.

Per il Pd si tratta di un progetto prioritario, per migliorare la vita di migliaia di emiliano-romagnoli, per creare sviluppo e affrontare e risolvere i problemi di chi vive in quelle aree ricche di opportunità ma che hanno bisogno di nuovo sviluppo. Un progetto che con l’affermazione di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali di domenica verrà messo in pratica”.