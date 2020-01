Platis incalza la Costi e il Pd: “Prenda impegno serio contro la centrale di Concordia”

Questa mattina Antonio Platis si è recato a Concordia sulla Secchia assieme all’assessore Lombardo Raffaele Cattaneo e il vice commissario Francesco Coppi per fare il punto sull’impianto di biomasse. Dalla sua pagina Facebook, una richiesta diretta:

Questo l’ulteriore commento di Platis riguardo la questione:

Abbiamo sempre avuto dubbi sulla trasparenza dell’azione amministrativa della sinistra a Concordia e con l’uscita pubblica della Biomat viene certificata opacità. Nel 2018 l’azienda aveva le carte praticamente già pronte per partire e solo la levata di scudi locale ha scongiurato l’apertura dell’impianto. Prima delle elezioni di maggio il sindaco Prandini ha fatto retromarcia e si è dischiarato contrario all’impianto inviando un parere con motivazioni debolissime in conferenza dei servizi. A questo punto la palla ripasserà alla Regione e cosa farà Bonaccini? Quanto denunciato dall’azienda oggi getta pesanti ombre sull’operato del pd. Se è vero che il sindaco Prandini non vuole l’impianto dichiari pubblicamente che in caso di approvazione da parte della Regione è pronto a dimettersi dalla carica di primo cittadino.