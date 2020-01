Ponte Pioppa, Ponte Motta e Sant’Antonio senza telefono: niente linea fissa da settimane

SAN POSSIDONIO, CAVEZZO E NOVI – Ponte Pioppa, Ponte Motta e Sant’Antonio senza telefono: niente linea fissa da settimane. La situazione va avanti da prima delle feste natalize e coinvolge le tante centinaia Di persone che ancora conservano l teelfono di linea fissa, soprattutto anziani.

Si affastellano le proteste, ma forse presto ci sarà una soluzione. Tim ha infatti spiegato che l’interruzione della linea è dovuta a un “guasto particolarmente complesso che necessita di attività di scavo per oltre 60 metri per l’individuazione dell’esatto punto di interruzione e la sostituzione della tratta danneggiata. L’intervento di riparazione, i cui tempi sono congrui alla gravità del guasto, è già in corso e il ripristino dei collegamenti è previsto entro i primi giorni della prossima settimana”.

