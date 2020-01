Positiva all’alcoltest, chiama in aiuto la sorella: è ubriaca pure lei

È accaduto nella notte, tra sabato e domenica a ridosso del centro storico di Carpi, allorquando una pattuglia di carabinieri ha fermato una ragazza del posto sottoponendola alla prova dell’etilometro. La ragazza, risultata positiva all’esame (le è stato rilevato un tasso alcolemico pari al doppio del massimo consentito dalla legge), ha così deciso di chiamare la sorella per farsi venire a prendere.

Peccato che anche lei, accompagnata dal fidanzato, si sia presentata all’appuntamento in stato di ebbrezza e che quindi non sia stato possibile affidarle l’autovettura, poi finita in un deposito giudiziario.

Alla donna, denunciata alla Procura modenese per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente.

