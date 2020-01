Poste di Concordia ancora chiuse dopo il furto

A ben più di un mese dal furto subito a fine novembre, quando ignoti fecero saltare con l’esplosivo il Postamat, ancora non riapre l’ufficio postale di Concordia. E i concordiesi si stanno spazientendo. Va bene le cause di forza maggiore, va bene la sfortuna di essere vittima di un fatto delittuoso, ma un servizio importante come quello postale, l’unico – peraltro – per tutto il paese, non può essere ritardato. Ma c’è ancora molto da aspettare, perchè serviranno dei lavori per aggiustare i danni dell’espolsione e ancora non sono stati nemmeno commissionati.

Dal Comune di Concordia spiegano che:

Si è proceduto a verificare l’evolvere della situazione relativa all’ufficio postale di Concordia, chiuso dal 25 Novembre 2019, attraverso costanti colloqui con la Direzione Provinciale di Poste Italiane. La Direzione di Poste Italiane ha comunicato che sono in corso le verifiche tecniche, statiche e progettuali del locale, seriamente danneggiato dall’esplosione del Postamat. Al termine di tali analisi, saranno avviati i lavori di ripristino, che hanno già ottenuto la necessaria copertura finanziaria. Siamo, quindi, in attesa di ricevere dalla Direzione Provinciale di Poste Italiane il cronoprogramma dei lavori di ripristino e i tempi previsti per la riapertura dell’Ufficio postale di Concordia. Non appena saranno comunicati, saranno resi noti ai cittadini. Nel frattempo, come richiesto dal sindaco Luca Prandini nel mese di dicembre, la Direzione Provinciale ha provveduto ad aprire l’ufficio postale di Fossa tutti i giorni della settimana, per cercare di ridurre il disagio per la cittadinanza.

