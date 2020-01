Principio di incendio in un bar

Sabato mattina, alle ore 5.45 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio in un bar di via Amendola, a Modena. Notevoli i danni agli arredi e a causa del fumo. Non si registrano feriti.

Per fortuna le strutture del fabbricato non sono state lesionate, e non è stato necessario sgombrare le famiglie che vi abitano.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato provocato da cause accidentali .

