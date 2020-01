Ravarino, sul palco del Comunale Raina Kabaivanska e i suoi ‘ragazzi’

RAVARINO – Il 1 febbraio, dopo sei mesi di importanti lavori di ristrutturazione, il Teatro comunale di Ravarino alza nuovamente il sipario con un concerto inaugurale e già tutti i posti in sala prenotati. A salire sul palco saranno i ragazzi della Master Class di Raina Kabaivanska, il soprano di fama mondiale a cui il Comune, nello stesso Teatro, conferì nel 2017 la cittadinanza onoraria. In quell’occasione, accanto al sindaco Maurizia Rebecchi c’era anche il neo eletto presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che domani sera sarà rappresentato da Palma Costi e comunque invierà un video di saluto «per l’importante lavoro svolto a favore delle attività culturali nel nostro territorio».

Il teatro è ormai diventato punto di riferimento per tutta la comunità: si tengono da alcuni anni le rassegne di successo «Non temiamo la Matematica» e «Ti invitiamo all’Opera». Circa 240mila euro di lavori sono stati spesi per rimettere a norma gli impianti elettrici, rifare la centrale termica, rinforzare il soffitto e il controsoffitto, montare tende realizzate con materiale ignifugo conforme alle attuali norme anti incendio, ripulire il tessuto di tutte le poltroncine, e dotare il teatro di nuove e più moderne tecnologie digitali. Parte dei costi sono stati coperti grazie a un importante finanziamento della Regione, che ha assegnato al Comune un contributo di oltre 58mila euro. «Un ingente sforzo congiunto per restituire alla comunità un luogo di cultura e di socializzazione più sicuro e al tempo stesso più bello», dichiara il vice sindaco Moreno Gesti.

