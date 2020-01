Regionali 2020. In Emilia-Romagna alle urne oltre 3,5 milioni di elettori

Domenica 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna oltre 3,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta della Regione e rinnovare l’Assemblea Legislativa. Per le regionali saranno chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di emiliano-romagnoli: più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero a 45 giorni dal voto, gli elettori sono 3.515.539. Di questi, 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.

La provincia di Bologna, con quasi 800 mila aventi diritto è la più popolosa elettoralmente: a Bologna città quasi 304 mila elettori. Nel modenese, seconda provincia più popolosa, vanno al voto più di mezzo milione di persone

Tutti i dati sono disponibili on line sul sito interamente dedicato al voto, realizzato in collaborazione tra Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in cui è possibile trovare, tra l’altro, la composizione del corpo elettorale suddiviso per comuni delle 9 province emiliano-romagnole.

REGIONALI 26 GENNAIO 2020 – ELETTORI EMILIA-ROMAGNA (Dati ggiornati al 45° giorno antecedente la votazione) Circoscrizione Sezioni Totale Elettori Maschi Femmine Bologna 1.051 798.149 385.214 412.935 Ferrara 407 285.716 137.515 148.201 Forlì-Cesena 387 312.572 151.678 160.894 Modena 704 543.246 265.873 277.373 Parma 468 356.564 173.522 183.042 Piacenza 303 228.441 111.242 117.199 Ravenna 399 305.170 147.578 157.592 Reggio Emilia 477 409.528 201.038 208.490 Rimini 324 276.153 134.121 142.032 Totale 4.520 3.515.539 1.707.781 1.807.758

