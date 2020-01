Regionali, gli appuntamenti elettorali di martedì 7 gennaio

Per quanto riguarda la Lega, il leader nazionale Matteo Salvini sarà oggi a Finale Emilia, Soliera e Mirandola. Una manifestazione di protesta del movimento delle sardine è prevista in serata a Finale Emilia.

A Modena presentazione alal stampa dei candidati de L’Latra Emilia-Romagna

FINALE EMILIA

ore 8.45 Matteo Salvini arriva al bar Mazzini e poi va in sopralluogo alle ore 9.20 presso discarica comunale di via Rovere.

Ore 19 in piazza Verdi manifestazione delle Sardine

SOLIERA

ore 10.15 arriva Matteo Salvini per una visita al mercato

MIRANDOLA

Ore 13 pranzo elettorale con Matteo Salvini da Saul

Ore 16.15 visita all’azienda biomedica Rispa

SAN POSSIDONIO

Ore 15 visita al caseificio La Cappelletta

MODENA

Ore 10.30 teatro Guiglia, conferenza stampa di presentazione del candidato presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Lugli e dei candidati modenesi della lista L’Altra Emilia-Romagna.

