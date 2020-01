“Renault e Radio24 – Il tuo business in presa diretta” da Franciosi a Modena

Mercoledì 29 Gennaio 2020, presso la Sede della Concessionaria Renault Franciosi di Modena in Via Danimarca 100, si terrà l’evento “Renault e Radio24 – Il tuo business in presa diretta”. L’evento avrà inizio alle ore 17.00 con il seminario “Spiegato Bene” de “Il Post” che avrà come tema il settore automotive e con la presenza del giornalista e conduttore radiofonico Luca Sofri, accompagnato da un altro esperto del settore.

A seguire, dalle ore 18.30, la diretta radio del noto programma radiofonico “La zanzara” di Radio24, trasmessa direttamente dal salone, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con la partecipazione di ospiti esterni. Durante l’evento, sarà disponibile un aperitivo a buffet. Per chi volesse partecipare all’evento, l’ingresso è gratuito e a numero limitato, previa registrazione al sito https://lazanzaratour.renault.it/

Per ogni informazione aggiuntiva si potrà scrivere all’indirizzo mail info@franciosiauto.it

