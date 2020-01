Rimane incastrata in una canna fumaria, piccola civetta salvata dai pompieri a Soliera

SOLIERA – Rimane incastrata in una canna fumaria, piccola civetta salvata dai pompieri a Soliera. Domenica sera, attorno alle 22, l’intervento per tirare fuori il volatile dal camino di una abitazione.

Provava a uscire dal solo ma non ce la faceva, e le ali sbattevano facendo diversi rumori che hanno insospettito i residenti. I Vigili del Fuoco, con delicatezza, sono riusciti a tirarlo fuori.

Il volatile non è ferito, ed è stato e ora se ne occuperanno i volontari del Pettirosso.

