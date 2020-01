Ripulito bar a Sorbara, ladri in azienda a Mirandola e colpo in appartamento a Finale

BOMPORTO, MIRANDOLA, FINALE EMILIA E SAN FELICE- Ripulito bar a Sorbara, ladri in azienda a Mirandola e colpo in appartamento a Finale. Un tentato furto c’è stato anche alla baracchina Feel Good sulla ciclabile di San Felice. Le cronache restituiscono lo spaccato della vita criminale che non ha mai pausa nella Bassa.

Il colpo più renumerativo è avvenuto domenica scorsa, nella notte. Malviventi hanno preso di mira il bar Chicche Cafe di via Togliatti, a Sorbara di Bomporto. Sono entrati spaccando una vetrina e hanno ripulito la cassa. Circa 400 euro il bottino.

Mirandola, dopo che sabato c’è stato la , dopo che sabato c’è stato la rapina a mano armata al supermercato DPiù , nuovo crimine in una azienda. Domenica, attorno a mezzogiorno, dei ladri hanno colpito alla Di Quattro srl di via Montorsi. Erano già nel cortle, dopo avere divelto uno dei cancelli di ingresso, e avevano rubato del truciolato di bronzo quando sono stati sorpesi da un dipendente. Sono scappati a bordo di una Ford Transit grigia.

A Finale Emilia dei delinquenti hanno aspettato che una famiglia residente in via Agazzi uscisse di casa, l’altro pomeriggio, e sono entrati forzando una finestra. Si erano portati dietro un flessibile econ quello hanno aperto la cassaforte che era in casa. Lavoro inutile, era vuota.

E a San Felice brutta sorpresa martedì al ritorno delle ferie per i gestori de La Baracchina sulla ciclabile. Sono state forzate le porte e le finestre, un evidente tentativo di rubare qualcosa.

