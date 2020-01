Sabato 1 febbraio incontro pubblico sulla meteorite “Cavezzo”

CAVEZZO – Si terrà al Learning Garden dell’Istituto Comprensivo “G. Masi” in via Sergio Neri a Cavezzo sabato 1 febbraio, con inizio alle ore 20.45, l’incontro pubblico “Meteoriti: la ricerca, il ritrovamento, le analisi – La meteorite Cavezzo” dedicato alla meteorite caduta nelle campagne di Disvetro il primo giorno del 2020. L’appuntamento, che si aprirà con il saluto del sindaco Lisa Luppi e di Mauro Facchini, presidente dell’Associazione astronomica “Geminiano Montanari”, che opera nell’osservatorio di Disvetro, avrà per relatori alcuni degli studiosi e dei ricercatori che si sono occupati della ricerca e dello studio dei due frammenti rinvenuti da Davide Gaddi e dalla sua cagnolina Pimpa, entrambi ricevuti nei giorni scorsi da sindaco e Giunta per i ringraziamenti ufficiali a nome di tutta la cittadinanza. Un’opportunità, quella dell’incontro pubblico, per comprendere meglio sia il funzionamento della Rete Prisma, che ha intercettato con le sue telecamere quello che tecnicamente può essere definito un “bolide”, sia che tipo di informazioni ci si aspetta di ricavare dai due frammenti ritrovati. Relatori saranno Daniele Gardiol e Mario Di Martino dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino, che parleranno di come funziona, come è nata e a cosa serve PRISMA; Albino Carbognani dell’INAF – OAS Bologna, che illustrerà come Prisma abbia potuto calcolare l’area di caduta della meteorite; Umberto Repetti dell’associazione Meteoriti Italia, a spiegare come si riconosce un meteorite; Romano Serra dell’Università di Bologna che ripercorrerà la ricerca di micrometeoriti a Cavezzo, e infine Giovanni Pratesi dell’Università di Firenze, che concluderà illustrando le analisi scientifiche della meteorite “Cavezzo”. “Con questo incontro – commenta il sindaco Lisa Luppi – abbiamo tutti l’opportunità di capire meglio la notizia che ha portato a inizio anno Cavezzo e il suo osservatorio su tutti i media nazionali. Ringrazio l’INAF e tutti coloro che si sono resi disponibili per questo appuntamento. Un’ulteriore occasione per parlare delle attività dell’associazione “Geminiano Montanari” e dei suoi volontari, impegnati anche nella programmazione di attività formative nelle scuole”. Nei giorni scorsi l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha inviato al sindaco Luppi una lettera di ringraziamento per la disponibilità e la professionalità dimostrata dal Gruppo Comunale Volontari Protezione durante le ricerche. Ingresso libero e gratuito con accesso consentito fino alla capienza massima della sala. Gli organizzatori ringraziano la Fondazione CRT.

Leggi anche:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017