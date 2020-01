San Prospero e Camposanto, spaccano il finestrino dell’auto per rubare dentro

SAN PROSPERO E CAMPOSANTO – San Prospero e Camposanto, spaccano il finestrino dell’auto per rubare dentro. Malviventi in giro per i nostri paesi non hanno nulla da perdere e si mettono a fare danni con l’intento di rubare il rubabile. Spaccare unf inestrino e rovistare in auto: ecco cosa fanno, velocemente e senza dare nell’occhio.

Due gli ultimi casi segnalati. Il primo è avvenuto a San Prospero, in via della Scienza a fianco di piazzale Leonardo da Vinci. Un colpo di martello o di punteruolo sul finestrino posteriore – gli effetti, nella foto sotto- e il gioco è fatto.

A Camposanto vittima di un furto dall’auto è stata una mamma chera andata a prendere il pargolo all’asilo, Tempo di entrare e riuscire, e la sua borsa era già sparita dall’auto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017