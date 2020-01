San Prospero, una targa per Camillo Pollastri, storico volontario delle Feste dell’Unità

SAN PROSPERO – Una targa per Camillo Pollastri, storico volontario delle Feste dell’Unità e pilastro del Pd Modenese. Gliel’ha consegnata l’onorevole Piero Fassino, che sabato era in paese con l’assessora Palma Costi per una iniziativa elettorale.

La consegna è avvenuta presso il gazebo che il circolo Pd di San Prospero ha organizzato in piazza a sostegno di Bonaccini per le elezioni regionali del 26 gennaio.

E’ stato distribuito materiale informativo e sono passati per un saluto Palma Costi e Piero Fassino che era in zona perché nel pomeriggio ha un’iniziativa a Modena. Si sono fermati a salutare gli iscritti e fare due chiacchere con la gente che passava o andava a fare la spesa al Conad.

Poi è stata fatta consegnare a Fassino una targhetta a nome del circolo Pd di San Prospero a Camillo Pollastri, un iscritto e volontario storico del partito e della festa de l’Unità: ha compiuto 89 anni lunedì 6 gennaio.

È famoso perché ha brevettato un sale profumato con il quale vengono condite le anatre durante la festa de l’Unità, e nessuno conosce la ricetta.

Nella targhetta c’è scritto: “A Camillo, la tua vita è un esempio da seguire, la tua saggezza un aiuto insostituibile, la tua presenza un bene prezioso. Tanti auguri per il tuo 89° compleanno, gli amici del circolo Pd di San Prospero”.

