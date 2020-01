SAN FELICE – La lista civica NOI SANFELICIANI respinge le accuse della lista civica “Insieme per San Felice”, replicando con l’analisi di dati sulla ricostruzione: riportiamo per intero l’intervento.

NOI SANFELICIANI NON RALLENTIAMO LA RICOSTRUZIONE, ANZI …. I DATI LO DIMOSTRANO!

Respingiamo con forza l’ennesimo inesatto ed IRRISPETTOSO attacco della lista civica insieme per San Felice sui dati della ricostruzione.

Vorremmo ricordare agli “amici” della minoranza che i bilanci in un’azienda si fanno sempre a fine esercizio e mai ad inizio mandato!

Innanzitutto quanto scrive “Insieme per San Felice” è IRRISPETTOSO per tutto il personale dell’ufficio tecnico Comunale, che per ben sette anni ha collaborato con loro cercando di fare il proprio dovere per ricostruire il nostro paese!

È IRRISPETTOSO per i ragazzi interinali del MUDE , che da ben sette anni fanno sacrifici per dare un servizio ai cittadini del paese pur vivendo una situazione di precarietà lavorativa, nonostante il Commissario Bonaccini predichi: “Che il lavoro è dignità”!

Infine è IRRISPETTOSO per l’intelligenza di tutti i cittadini, perché basta saper leggere i numeri, per capire che questa amministrazione dopo appena sette mesi di mandato (dati al 27/12/2019) sta dando un deciso impulso alla ricostruzione superando nei numeri assoluti chi ci lavorava da sette anni!

Affrontando inoltre le pratiche più complicate e difficili (immobili di centro storico, UMI, contenziosi ecc. ecc).

Abbiamo quindi paragonato l’ultimo semestre della Giunta Silvestri, (che ha innegabilmente beneficiato di un effetto pre-elettorale), con l’ultimo semestre della Giunta Goldoni. È assolutamente evidente che la Ricostruzione anziché rallentare sta decisamente accelerando: + 28,57% (18/14) nel numero delle pratiche approvate, +19,07% (7,1 M€/5,9 M€) nel monte lavori approvato e + 18,73% (10,5 M€/8,8 M€) nei SAL liquidati (vedi tabulato).

Stavolta dobbiamo proprio dare ragione alla minoranza: «I numeri, come spesso accade, dicono più di tante parole».