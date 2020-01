Ecco come sarà la scheda elettorale per la Bassa Modenese

Ecco come sarà la scheda elettorale per la Bassa Modenese. Mancano pochi giorni al voto di domenica 26 gennaio, quando i cittadini sceglieranno il nuovo presidente e la composizione della nuova Assemblea regionale.

La scheda elettorale che si troveranno di fronte elettrici ed elettori è di colore verde e avrà come ordine di presentazione dei candidati presidente e dellel iste che lo sostengono questo.

A partire da destra ci sono Marta Collot, Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Laura Bergamini, Stefano Bonaccini e Domenico Battaglia e Stefano Lugli.

Marta Collot (Potere al Popolo)

Lucia Borgonzoni (centrodestra) con le liste di Forza Italia, Giovani per l’Ambiente, Lega, Fratelli d’Italia, Civica Borgonzoni.

Simone Benini (Movimento 5 Stelle.)

Laura Bergamini (Partito Comunista)

Stefano Bonaccini (centrosinistra) è sostenuto da Volt, Europa Verde, Partito Democratico, Bonaccini presidente, +Europa, Emilia-Romagna coraggiosa.

Domenico Battaglia (Movimento 3v-Vaccini Vogliamo Verità)

Stefano Lugli è il candidato de “L’Altra Emilia-Romagna”.

Per espimere una o due preferenze a due consiglieri (uomo e donna) della stessa lista, è necessario scrivere il loro cognome. E’ possibile il voto disgiunto (votare per un presidente e dare il voto a una lista che non lo sostiene). Non è possibile votare per due consiglieri di una lista e barrare il simbolo di un’altra lista. Non è possibile votare due candidati consiglieri uomini o due candidati consiglieri donne.

