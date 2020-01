“Noi, scappati per sopravvivere”, incontro a Mirandola

Si intitola “Noi, scappati per sopravvivere” l’incontro con Bruna Cases e Giordano d’Urbino in programma domenica 19 gennaio a Mirandola.

Promosso da Anpi, Educatamente, AmaMirandola e Arci, racconta la storia di due bambini costretti a lasciare la scuola per via delle leggi razziali. Scappati dalla loro città, trovarono riparo in Svizzera e vissero tra difficoltà e stentineicampi profughi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Alle ore 20.45 presso il Palafeste, via Dorando Pietri 13

