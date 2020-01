Scontro sulla strada tra San Felice e Camposanto

CAMPOSANTO E SAN FELICE- Giovedì pomeriggio scontro sulla strada tra San Felice e Camposanto, in località Olmone, a pochi passi dall’altro incidente avvenuto appena 24 ore prima.

Anche stavolta non risultano feriti gravi. A causa pare di una mancata precedenza sono venuti a impattare due veicoli. Uno percorreva la sp 568 e l’alro s immetteva da una delle vie laterali, prima del cavalcavia. Ad avere la peggio una Audi, portata via col carrattrezzi, l’altra macchina, più piccola, risultava meno danneggiata.

Sempre in zona, sempre giovedì, altro incidente stradale. Siamo in via Gorzano, e un’auto è finita nel fosso. Forse a causa dell’alta velocità, un malore o una distrazione.

