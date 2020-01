Segnalate truffe da malviventi che si spacciano per Vigili del Fuoco

Sono giunte segnalazione di malviventi che si spacciano da Vigili del Fuoco per entrare nelle case e pare commettere furti. Cosa che pare accada anche in province limitrofe.

I Vigili del Fuoco invitano a prestare attenzione a chi chiede denaro, propone acquisti di prodotti o insiste per accedere ad abitazioni private senza motivo. I Vigili del Fuoco sono sempre ben riconoscibili per uniforme e mezzo di servizio.

Le segnalazioni al momento sono avvenute in zona Mirandola e limitrofi, ma sono diffuse un po’ ovunque, come i casi recenti di Grosseto.

