Serie di furti a San Felice, denunce e ritrovamenti

SAN FELICE – A una sola settimana di distanza dai dati ufficiali del primo semestre 2019, giunge notizia di una serie di furti verificatasi a San Felice. Nella notte tra i 13 e il 14 gennaio è stata rubata una Fiat Punto grigio metallizzata, targata BX 730 HH: il proprietario fa appello a qualunque segnalazione possibile per individuare l’automobile, e invita ad avvisare le forse dell’ordine nel caso la si individuasse.

Sempre nella notte, in via 1 maggio, ladri si sono introdotti nel giardino di un privato forzando il cancello, e hanno aperto le auto in cerca di oggetti e denaro.

Inoltre, nel cortile di un privato, è stato ritrovato abbandonato e riconsegnato alle forze dell’ordine un dispositivo utilizzato per accettare carte o bancomat in uso ai venditori ambulanti: l’uomo che ha consegnato la refurtiva ha affermato di aver trovato anche un masso spostato e il suo scooter scoperto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017