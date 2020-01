Sette sindaci per Medolla, tutti in una foto

Sette sindaci per Medolla, tutti in una foto. E’ la simpatica inziativa che si è vista l’altro giorno in Comune a Medolla, e l’immagine l’ha pubblicata su Facebook il gruppo I ficcanaso medollesi.

Davanti al gonfalone del Comune di Medolla si sono riuniti, per una foto ricordo, gli ultimi sette Sindaci che si sono succeduti alla guida del paese dal 1975 ad oggi.

Dopo la foto sono bastati due tortelli al savòr e un buon caffè per accendere la scintilla delle idee e di nuovi progetti. Elenco in ordine di mandato: Mirko Bruschi 1975-1981

Paolo Rocca 1981-1988

Ugo Bortoli 1988-1993

Massimo Belfiori 1993-1999

Enzo Rinaldi 1999-2009

Filippo Molinari 2009-2019

Alberto Calciolari sindaco in carica Foto: archivio comunale e archivio Raffaele Capasso

