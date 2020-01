Sgominata a Mirandola la gang che truffava i negozi di elettronica

MIRANDOLA – Sgominata a Mirandola la gang che truffava i negozi di elettronica. Avevano appena tentato un colpo all’Ipercoop di via Agnini, fallito perchè una cassiera si è accorta che qualcosa non quadrava nella richiesta di finanziamento. Ma hanno incontrato sulla loro strada i Carabinieri che li hanno incastrati.

Si tratta di tre uomini di 30 anni originari del napoletano che sono stati fermati giovedì mentre giravano in auto a Mirandola. Avevano un atteggiamento sospetto: alla vista della gazzella si erano innervositi visibilmente e c’è stato il controllo del veicolo. A bordo c’erano computer, portatili, smartphone, tablet, merce del valore complessivo di oltre 12 mila euro, tutta nuova. A fianco, documenti di identità falsi e false buste paghe di aziende della zona.

I tre, infatti, si presentavano come normali clienti nei negozi di elettronica chiedendo di pagare con un finanziamento. Davano nome e cognome e busta paga, prendevano la merce e se ne andavano. Tutto falso, una truffa in grande stile.

In Emilia avevano in poco tempo effettuato due truffe a Ravenna, una in un negozio di Rimini, una in provincia di Bologna, a Castenaso, e una nel reggiano, a Castellarano. Nella Bassa hanno colpito al Comet di Borgogioioso a Carpi e avevano appena tentato la truffa presso l’Ipercoop di Mirandola.

I tre sono accusati di truffa aggravata e continuata in concorso fra loro. Per uno è scattato subito l’arresto perchè aveva con sè un documento falso, per gli altri due la denuncia.

