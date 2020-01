Giorgio Siena (+Mirandola): “Ospedale è diventato merce elettorale”. Il consigliere di centrosinistra stigmatizza quanto accade in Unione Comuni Area Nord

L’UNIONE DEI COMUNI A RISCHIO. Con la convocazione a uso elettorale, del consiglio dell’Unione del 16 gennaio, l’ospedale torna in mano alla propaganda. In questi mesi abbiamo cercato nella commissione dell’UCMAN presieduta dal dott. Tassi e con il dott. Raisi (entrambi già direttori di unità complessa dell’ospedale di Mirandola), di formulare una soluzione per il ripristino dell’Ospedale di Mirandola: primari e servizi. Richiesta accolta dalla Regione e dal CTSS (organo decisionale nell’ambito provinciale). Non c’è da fidarsi? Promessa elettorale? Bene, giusto, allora l’Unione dei Comuni si schieri compatta per questi obiettivi, chiunque sia il futuro presidente della Regione.

E’ quello che i cittadini vogliono e noi volevamo.

Ma la Lega di Mirandola non vuole l’Ospedale a Mirandola, lo vuole unico con Carpi e baricentrico; quindi né a Mirandola, né a Carpi (non è opinabile: è geo-topografia applicata).

E’ venuta la Borgonzoni a Mirandola per confermarlo. Adesso aspettiamo che, entro il 26 gennaio, vada a dirlo a Carpi (ci rendiamo disponibili ad accompagnarla: mica può conoscere tutta la Regione!).

Mirandola nel distretto nord è l’unico Ospedale con una struttura rinnovata e non fatiscente come quella di Carpi, se ne sono accorti anche quelli di Fratelli d’Italia di Mirandola che all’Ospedale unico non ci stanno.

Emerge poi il grosso problema della settimana corta di 2 giorni. Sì, siccome l’onorevole Golinelli è anche a Roma e dedica il lunedì e il giovedì a Mirandola, tutti i consigli devono stare solo in quei giorni. I relativi presidenti dei Consigli (Mirandola e Unione), garanti del funzionamento del consiglio, si adeguano all’agenda dell’onorevole. Si è mai visto un deputato che sta a Mirandola e Medolla (quasi sempre al cellulare) e a Roma in Parlamento. Certo, tanto potere tanto merito? Mah!

La lega ha preteso entrambi i presidenti dell’UCMAN (consiglio e giunta). Anche se in giunta la maggioranza dei sindaci è del centro sinistra. Il sindaco di Mirandola, inventato alla politica (con tutto il rispetto, è un fatto), non parla, quasi sempre non sa come cavarsela. Così rischiamo la paralisi.

Nell’Unione dei Comuni, oltre a +Mirandola, ci sono altre liste civiche di centro destra: hanno nulla da dire al proposito, davvero a loro sta bene questa situazione?.

Giorgio Siena

Consigliere UCMAN – Lista Civica +Mirandola