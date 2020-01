Sindaci della Bassa all’arrembaggio per far votare i loro beniamini

MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE, CAMPOSANTO, CAVEZZO, MEDOLLA, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO E SAN PROSPERO – Se non ve ne foste accorti, ci sono le elezioni. Se non ve ne siete accorti finora, lo avete intuito di certo in questi giorni in cui la campagna elettorale ha raggiunto livelli davvero invasivi: spot in radio, cartelloni elettorali, altoparlanti per le strade. E sui social, i politici addirittura imperversano. Sui social tutti i sindaci della Bassa si sono esposti, chi più e chi meno, in modi più o meno caserecci e a volte inopportuni, per chiedere il voto per qualcuno

Si vota e la posta in gioco è altissima: la presidenza della Regione Emilia-Romagna. Così: sindaci della Bassa all’arrembaggio per far votare i loro beniamini.

Qui Mirandola

Il più attivo in assoluto è il sindaco di Mirandola, il leghista Alberto Greco. Dalla sua pagina ufficiale “Alberto Greco sindaco”, che quindi dovrebbe avere un ruolo istituzionale diverso da un profilo privato, rilancia tutti, ma proprio tutti, gli appuntamenti della Lega in città. Sulla pagina del sindaco si trovano anche i video con l’appello al voto del candidato leghista Roberto Lodi e , in generale, viene rilanciato gran parte del materiale social di Lodi. Non solo. Il sindaco di Mirandola si è spinto anche, dal suo profilo personale, a invitare i cittadini a mettere “Mi piace” alla pagina di Roberto Lodi.

Qui Finale Emilia e San Felice sul Panaro

Anche gli altri sindaci leghisti si danno da fare per in questa campagna elettorale per le elezioni regionali. A Finale Emilia Sandro Palazzi, ad esempio ha accolto a braccia aperte la visita di Matteo Salvini in città, e ha rilanciato sulla sua pagina istituzionale tutte le foto e i video che li ritraevano assieme e vicini.

Più discreto il sindaco di San Felice Michele Goldoni. Sulla sua pagina personale Facebook non c’è nulla riconducibile al sostegno esplicito alla Lega. Ma che faccia campagna elettorale anche lui per la Lega si vede lo stesso sui social, perchè viene taggato in diverse iniziative elettorali. E’ andato ad esempio a Mirandola quando c’è stata la visita di Lucia Borgonzoni (qui la foto) e poi a Finale per una iniziativa elettorale col leghista Stefano Bargi dove c’era anche Palazzi, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e la candidata della Lega Federica Boccaletti.

Qui Concordia, San Prospero, Cavezzo, Medolla, Camposanto e San Possidonio

E i sindaci del Partito democratico? Il centrosinistra ha mantenuto uno stile discreto, nessuno in questi giorni si è mai sbilanciato per chiedere il voto attraverso i social.

Fino all’altra sera, quando è comparso su Facebook questo video, in cui compare il sindaco di Concordia, Luca Prandini, quello di San Prospero, Sauro Borghi, il primo cittadino di San Possidonio, Carlo Casari, e le sindache di Cavezzo, Lisa Luppi, e di Camposanto, Monja Zaniboni.

I cinque sono in una stanza con le finestre chiuse, raccolti attorno a un tavolo a favore di telecamera.

A guardarlo senza audio, questo video potrebbe sembrare quello di un gruppo di amici corrucciati e preoccupati che fanno un appello per una persona scomparsa, con tanto di volantini in mano.

E a voler essere ironici, potrebbe anche essere questo: un appello ai tanti elettori di centrosinistra scomparsi, che tornassero per favore a casa che se ne sente la mancanza.

Poi però si accende l’audio, e, mal di testa da riprese ondeggianti a parte, si capisce che è un vero e proprio appello al voto per il governatore Stefano Bonaccini.

LEGGI ANCHE

Elezioni regionali, ecco come si vota il 26 gennaio

Conosciamo i sette candidati presidente per l’Emilia-Romagna

Emilia-Romagna 2020: le elezioni regional-nazionali sono alle porte – IL PUNTO

Ecco come sarà la scheda elettorale

Guida al voto disgiunto

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017