Solara, modifica temporanea alla circolazione su via Primo Maggio

SOLARA – Il cantiere del campo sportivo di Solara è in fase avanzata e gli ultimi lavori rendono necessaria una modifica alla circolazione.

L’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto rende noto che, in seguito agli allacciamenti della rete fognaria degli spogliatoi del campo sportivo, il transito su via Primo Maggio sarà per alcuni giorni a senso unico alternato.

Per limitare i disagi alla viabilità, l’Amministrazione comunale di Bomporto ha concordato con l’impresa esecutrice che i lavori siano eseguiti dalle 9 alle 16 e di ridurre il cantiere temporaneo negli orari di ingresso e uscita degli studenti della scuola primaria, durante i quali è ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia.

